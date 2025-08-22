FNBC Invest e Seven Bank sem autorização para atividade financeira

Em comunicado publicado na página oficial, o regulador da banca alertou que a sociedade que atua através dos sítios na internet https://fnbc.pt/, https://fnbcinvest.com/ e https://sevenbank.pt/, "não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente a receber depósitos ou outros fundos reembolsáveis, a conceder crédito e a prestar serviços de pagamento".

A instituição ainda liderada por Mário Centeno acrescentou que aquelas atividades estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, cuja lista pode ser consultada em www.bportugal.pt.