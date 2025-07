Ford apresenta lucro em forte queda devido a taxas, revisões e carros elétricos

Pelo contrário, a faturação subiu 0,2%, para 90,8 mil milhões de dólares, dos quais 50,2 mil milhões correspondentes ao segundo trimestre.

De abril a junho, o fabricante automóvel acumulou prejuízos de 36 milhões de dólares, que comparam com lucros de 1,8 mil milhões no mesmo período do ano passado.

A Ford estima que as taxas alfandegárias de Trump lhe causaram um prejuízo de dois mil milhões de dólares no primeiro semestre, dos quais 800 milhões no segundo trimestre.

As taxas alfandegárias em causa respeitam às incidentes sobre o aço, a componentes vindos da União Europeia e Japão e elementos das baterias para veículos elétricos.

Por outro lado, a chamada para revisão de 694.271 veículos dos modelos Bronco Sport e Escape, devido a defeitos nos injetores de combustível, custaram-lhe 600 milhões de dólares, a que se juntaram mais 500 milhões perdidos desta feita na divisão eléctrica Model e.

Porém, a directora financeira, Sherry House, acentuou que este foi o quarto trimestre em que a empresa melhorou os seus custos, "se se excluir o impacto das taxas alfandegárias".