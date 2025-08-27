Fornecedores e clientes da Oportunity Leilões dizem-se lesados e denunciam encerramento

Em declarações à Lusa, Ricardo Nunes, que integra o grupo e tinha uma ligação à empresa há 15 anos, explicou que em abril, na sequência da morte do sócio-gerente, a Oportunity deixou de responder a contactos, pagar aos fornecedores e de entregar os artigos adquiridos.

Esta questão penalizou "os funcionários, que claramente perderam o seu local de trabalho, algo que é completamente irreversível", tendo os compradores que, "inclusivamente, tinham feito pagamentos antecipados" sido impossibilitados de ir "às instalações para que lhes fossem entregues os objetos e as peças compradas".

Paralelamente, os pagamentos aos fornecedores foram interrompidos, indicou, dando o seu exemplo.

"No início deste ano e após muita insistência da minha parte para que houvesse uma regularização dos pagamentos, foi apresentado o cenário de pagamentos faseados", indicou, tendo sido saldados entre janeiro e abril, mas após essa altura pararam. Os problemas tinham começado entre 2022 e 2023, explicou.

"Nem foi uma questão de pausa, foram interrompidos liminarmente", indicou, alertando que há pessoas com perdas avultadas, visto que a empresa tanto vendia "louça da Vista Alegre", como apartamentos, carros e outros bens.

Segundo Ricardo Nunes, neste momento existe "uma indicação por parte do proprietário do armazém" que intimou a empresa a libertar as instalações até o dia 01 de setembro. Por isso, explicou, os artigos no armazém da leiloeira, em Cascais, estão a ser colocados na rua.

"Estamos a falar de dezenas e dezenas de paletes que, nesta altura, se encontram ao redor do armazém", disse.

"As pessoas obviamente têm de se mobilizar, de se unir neste momento, que é um momento de grande incerteza", lamentou, salientando que "cada um isoladamente, pouco ou nada consegue fazer" e, por isso, resolveram avançar com o grupo de lesados.

A Lusa não conseguiu encontrar nenhuma evidência de insolvência ou dissolução da empresa no Citius e no Ministério da Justiça, tendo ainda comprovado que o número de telefone que consta no site foi desativado.

Uma pesquisa no Google mostra que está "encerrada permanentemente" e que existem muitas queixas, nomeadamente, na Deco e no Portal da Queixa.