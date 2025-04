Fornecimento de energia da rede regressa ao Hospital Santos Silva em Gaia

Fonte oficial da Unidade Local de Saúde (ULS) de Gaia/Espinho (distrito do Porto) adiantou, às 18:26, que "o Hospital Eduardo Santos Silva já está com a energia da rede reposta".

Uma falha de eletricidade afeta desde as 11:30 de Lisboa toda a Península Ibérica.

Hoje, a ULS de Gaia/Espinho, cuja principal unidade é o Hospital Santos Silva em Gaia, suspendeu a atividade programada, mas garantiu ter energia para "muitas horas", estando a reabastecer-se de gasóleo para alimentar geradores.

"Neste momento tomámos como diligências interromper a atividade programada. Essa já parámos. Mantemos todo o resto do hospital em funcionamento, tudo em segurança. O serviço de urgência funciona em pleno, as Unidades de Cuidados Intensivos, todas elas funcionam em pleno", disse o presidente da ULS, Luís Matos.

Falando no hospital, o presidente assegurou que a unidade tinha uma capacidade de resposta, em termos energéticos, "para muitas mais horas".

"Nós temos capacidade para chegar a mais dia e meio, quase, portanto, estamos confortáveis. Entretanto já estamos a procurar o fornecedor de gasóleo para nos continuar a abastecer", completou, cerca das 15:00.

No exterior do hospital, o barulho do gerador era muito intenso, tendo a Lusa constatado no local que vários funcionários do hospital estavam a carregar barris de 200 litros de gasóleo para o alimentar.

Luís Matos explicou que no Hospital Santos Silva tudo estava a "funcionar controladamente" e que nas outras unidades da ULS, no centro de Gaia e em Espinho, a atividade programada também foi parada.

"Fizemos uma recolha das vacinas que estão espalhadas pelos centros de saúde para os nossos frigoríficos daqui da farmácia, que também tem a proteção", referiu.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais disse hoje que é ainda impossível prever quando é que o fornecimento de eletricidade estará normalizado e alertou para a complexidade da operação de restabelecimento do serviço, que será feito gradualmente.

A meio da tarde, várias zonas dos distritos do Porto e de Santarém, pelo menos, estavam já com energia.