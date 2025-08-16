Fornecimento de energia quase normalizado mas ainda centenas de clientes sem luz

Num ponto de situação efetuado cerca das 16:00, a E-Redes clarificou que "os clientes afetados no fornecimento de energia elétrica devido à ocorrência dos incêndios têm vindo a diminuir, estando a situação neste momento praticamente normalizada".

De acordo com a distribuidora, mantinham-se, a essa hora, "algumas centenas de clientes sem energia elétrica", dispersos pelas zonas mais afetadas pelos incêndios, nos distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Vila Real e Bragança.

Os clientes afetados "encontram-se em aldeias onde o acesso está condicionado pelos incêndios ou pelos trabalhos de rescaldo", esclareceu a empresa.

Na nota enviada à agência Lusa, a E-Redes informou ainda que os seus técnicos e parceiros vão permanecer no terreno para avaliar os danos, nas zonas ardidas, e "repor a rede quando for possível fazê-lo em condições de segurança".

Na sexta-feira cerca de oito mil clientes estavam, pelas 22:00, sem eletricidade em diversos concelhos das regiões Norte e Centro atingidos pelos incêndios rurais.

Durante o dia, segundo a E-Redes, o número de clientes afetados pelas avarias chegou a atingir os 20 mil e a empresa colocou no terreno cerca de 150 trabalhadores a repor o fornecimento de do serviço.