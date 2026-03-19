EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Fornecimento de gás natural para Portugal está para já garantido

Fornecimento de gás natural para Portugal está para já garantido

O principal responsável pela Direção de Energia e Geologia (DEG) assegura que para já o abastecimento de gás natural em Portugal está garantido. Contudo, Paulo Carmona avisa que a situação se pode inverter caso o conflito se prolongue.

Antena 1 /
Reuters

VER MAIS
Já relativamente aos preços, é normal existir aumentos – “ligeiramente” - devido à flutuação dos preços no mercado.

De acordo com o responsável da DEG, Portugal está a ser abastecido com este produto através de países que não estão envolvidas no conflito, como a Nigéria e os Estados Unidos.

Paulo Carmona acredita que não há riscos imediatos para as tarifas reguladas de gás e electricidade serem afetadas.
Relativamente à necessidade de libertação de novas reservas de petróleo, O líder da Direção de Energia e Geologia refere que a principal incógnita nesta altura é quanto tempo irá durar a guerra, sendo para já é prematuro falar-se em libertar mais reservas.
PUB
PUB