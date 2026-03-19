Fornecimento de gás natural para Portugal está para já garantido

Já relativamente aos preços, é normal existir aumentos – “ligeiramente” - devido à flutuação dos preços no mercado.





De acordo com o responsável da DEG, Portugal está a ser abastecido com este produto através de países que não estão envolvidas no conflito, como a Nigéria e os Estados Unidos.





Paulo Carmona acredita que não há riscos imediatos para as tarifas reguladas de gás e electricidade serem afetadas.Relativamente à necessidade de libertação de novas reservas de petróleo, O líder da Direção de Energia e Geologia refere que a principal incógnita nesta altura é quanto tempo irá durar a guerra, sendo para já é prematuro falar-se em libertar mais reservas.