Economia
Guerra no Médio Oriente
Fornecimento de gás natural para Portugal está para já garantido
O principal responsável pela Direção de Energia e Geologia (DEG) assegura que para já o abastecimento de gás natural em Portugal está garantido. Contudo, Paulo Carmona avisa que a situação se pode inverter caso o conflito se prolongue.
Já relativamente aos preços, é normal existir aumentos – “ligeiramente” - devido à flutuação dos preços no mercado.
De acordo com o responsável da DEG, Portugal está a ser abastecido com este produto através de países que não estão envolvidas no conflito, como a Nigéria e os Estados Unidos.