Fornos de Algodres marca Feira do Queijo Serra da Estrela para março

Segundo Manuel Fonseca, nos dois anos anteriores, devido à pandemia, o certame foi realizado `online`, mas, este ano, "é previsível que a Feira do Queijo se realize no último fim de semana de março [dias 26 e 27]".

"Depois de dois anos de ausência, este ano entendemos que poderão estar reunidas as condições para realizar a Feira do Queijo", disse o responsável, embora tenha sublinhado que a decisão final estará sempre dependente da evolução da pandemia.

A edição de 2022 da Feira do Queijo Serra da Estrela de Fornos de Algodres será realizada num local alternativo, dado que o Mercado Municipal está em obras de remodelação.

O espaço que vai acolher o evento ainda não está decidido, mas o autarca admitiu que será numa rua da vila ou junto do edifício dos Paços do Concelho.

"Neste momento, a nossa intenção é realizar a Feira do Queijo no final do mês de março. No entanto, temos que avaliar dia a dia, semana a semana, todas as situações", rematou.

Na opinião de Manuel Fonseca, apesar de a sua autarquia conseguir ajudar os produtores na comercialização dos seus produtos, através na plataforma digital "obomsabordaserra.pt" (acessível em www.obomsabordaserra.pt), é importante que o certame anual regresse ao formato presencial para estimular a economia local.

O município de Fornos de Algodres faz parte da área geográfica de produção de queijo Serra da Estrela, que engloba 18 concelhos.

Segundo João Pina Gomes, do Gabinete Técnico de Apoio ao Ovinicultor, "a ovinicultura associada ao fabrico de queijo é uma das componentes económicas mais importantes do município de Fornos de Algodres, contribuindo decisivamente para o bem-estar da população e para o desenvolvimento sustentado do concelho".

"Todas as freguesias do concelho de Fornos de Algodres são parte integrante da área da Região Demarcada de Produção do Queijo Serra da Estrela. Esta indústria caseira figura no primeiro plano, não só das atividades relacionadas com a vida rural, mas de todas atividades económicas do concelho, representando uma valiosa fonte de receitas para um município desfavorecido como é o caso de Fornos de Algodres", referiu o responsável numa nota publicada na página oficial da internet do município.

De acordo com João Pina Gomes, o Queijo Serra da Estrela produzido no concelho de Fornos de Algodres "tem como base os sistemas tradicionais, quer de produção de leite, quer de produção de queijo".