Fórum do BCE em Sintra. Lagarde sinaliza que juros vão continuar a aumentar

Na abertura do Fórum do Banco Central Europeu (BCE), a decorrer em Sintra, Christine Lagarde afirmou que “ainda não vimos o impacto total dos aumentos cumulativos das taxas que decidimos em julho passado, de 400 pontos base”.“Mas”, anunciou Lagarde.Lagarde frisou que é “necessário prestar especial atenção a duas dimensões da nossa política: primeiro as nossas ações ao nível das taxas, e segundo, a nossa comunicação sobre futuras decisões e como isso irá influenciar o período esperado em que as taxas permanecerão nesse nível”.Por um lado, a incerteza quanto à persistência da inflação leva a que o nível em que as taxas atingirão um máximo dependerá da situação.Assim,“É por este motivo que a nossa política tem de ser decidida reunião a reunião e de permanecer dependente dos dados”, sublinhou.

“Precisamos que as taxas atinjam níveis 'suficientemente restritivos' para fixar a restritividade da nossa política monetária”, salientou, acrescentando que é necessário comunicar claramente que permanecerão “nesses níveis enquanto for necessário”.



A dirigente do BCE revelou ainda que a meta continua a ser colocar a inflação para níveis de dois por cento.“Não ficarão surpreendidos se eu disser que a política monetária atualmente tem apenas um objetivo: fazer voltar a inflação ao nosso objetivo de dois por cento a médio prazo de forma atempada”.





Segundo Lagarde, o BCE está empenhado “em atingir esse objetivo seja como for”. E relembra a autora Ellen Keller, que afirmou: “Os nossos piores inimigos não são as circunstâncias beligerantes, mas os espíritos vacilantes.”





“Fizemos progressos significativos, mas perante um processo de inflação mais persistente não podemos nem iremos vacilar. Claro que esperamos, mas não podemos cantar vitória ainda”.







No primeiro dia de debate do fórum anual organizado pelo BCE, que reúne banqueiros centrais, académicos, especialistas da área financeira e decisores políticos, Lagarde garantiu que a intenção do discurso desta terça-feira “não é sinalizar quaisquer decisões futuras, mas enquadrar as questões que a política monetária enfrentará no futuro próximo”.



"Alcançamos progressos significativos, mas, confrontados com um processo inflacionista mais persistente, não podemos vacilar, nem ainda declarar vitória", vincou.