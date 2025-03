Fórum para a Competitividade alerta para "riscos crescentes" sobre a economia

"Perante um cenário internacional em degradação, com forte subida da incerteza, há riscos crescentes de que o nosso país possa vir a ser prejudicado a breve trecho. O crescimento do consumo privado no final de 2024 não é sustentável e o bom comportamento das exportações poderá estar em risco, a que se soma a recente crise política", lê-se na nota de conjuntura de fevereiro do Fórum para a Competitividade, hoje divulgada.

Embora ressalvando que os "contornos" da recente crise política "não são ainda claros", o Fórum antecipa que esta "deverá arrefecer a economia, sobretudo pelo adiamento de decisões de investimento, mas provavelmente também no cumprimento das metas e marcos do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]".

Já relativamente ao contexto internacional, embora refira que "Portugal tem conseguido passar um pouco à margem desta falta de dinamismo europeu, em parte devido ao turismo e à imigração", diz ser "necessário arrefecer algum otimismo sobre os efeitos positivos da imigração".

Isto porque, explica, "esta aumenta o PIB [Produto Interno Bruto], mas não tem contribuído para o aumento da produtividade", uma vez que o país está "a receber imigrantes com baixas qualificações que ocupam funções pouco qualificadas".

Depois de em 2024 o PIB ter desacelerado para um crescimento de 1,9%, face aos 2,6% de 2023, o Fórum para a Competitividade considera que "os dados preliminares de 2025 apontam para um abrandamento da atividade".

"Já tínhamos assinalado que o bom desempenho no final do ano [passado] ajudava o resultado do crescimento de 2025, mas este otimismo tem que ser temperado pela queda do investimento, que limita a expansão do PIB potencial no corrente ano", sustenta.