Fosun mais do que duplica lucro para 217 ME no primeiro semestre

Segundo um comunicado hoje divulgado pelo grupo, entre janeiro e junho, as receitas da Fosun ascenderam a 86.960 milhões de yuans (aproximadamente 11.094 milhões de euros), "mantendo-se amplamente estáveis".

O investimento em inovação e tecnologia representou 4.200 milhões de yuans, um aumento de 16,7%.

"Nos últimos anos, a Fosun avançou firmemente na sua estratégia de otimização de negócios e manteve o foco nas suas atividades principais [...]. A forte recuperação dos lucros que alcançámos no primeiro semestre deste ano valida a nossa direção estratégica e o foco continua. A Fosun retomou a sua trajetória de crescimento e está bem posicionada para acelerar ainda mais no futuro", afirmou, citado na mesma nota o `chairman` da Fosun International, Guo Guangchang.

A Fosun destacou ainda que com o avanço da sua estratégia de globalização, as seguradoras nacionais e internacionais apresentaram melhoria significativas no primeiro semestre.

Em particular, a Fidelidade detinha, à data, uma quota de mercado de 30,1% em Portugal e os seus negócios internacionais representavam 26,7% do total consolidado.

"Apesar dos prejuízos decorrentes de várias tempestades em Portugal, durante o período analisado, a Fidelidade registou um resultado líquido atribuível aos acionistas de 165 milhões de euros, um aumento de 23,8% face ao ano anterior", indicou.