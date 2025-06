Foxconn investe em novas operações na Índia e EUA

De acordo com a legislação taiwanesa, qualquer investimento externo por parte de empresas locais carece de autorização do Ministério dos Assuntos Económicos (MOEA), que em 2024 validou investimentos no exterior no valor total de aproximadamente 38.667 milhões de euros.

Num comunicado divulgado agora, o Departamento de Revisão de Investimentos do MOEA indicou ter aprovado um projeto da Foxconn para investir 1.489 milhões de dólares (1.281 milhões de euros) na sua subsidiária em Singapura, que, por sua vez, irá reinvestir esses fundos numa nova fábrica na Índia, destinada à produção de componentes para telemóveis.

A iniciativa insere-se no esforço de reconfiguração da cadeia de fornecimento do iPhone, face ao agravamento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.

Segundo o Financial Times, a Índia deverá tornar-se o destino final do fabrico de mais de 60 milhões de iPhones destinados ao mercado norte-americano até ao final de 2026.

O ministério aprovou ainda um segundo investimento de 735 milhões de dólares (632 milhões de euros), diretamente financiado pela Foxconn, para a criação da empresa Project ETA, dedicada à montagem e produção de servidores e centros de dados modulares nos Estados Unidos.

A produção de servidores para aplicações de inteligência artificial tornou-se uma das principais apostas da Foxconn, que estima ultrapassar este ano vendas no setor no valor de um bilião de dólares taiwaneses (29.251 milhões de euros), representando 50% do seu volume total de negócio nesta área.

Fundada em 1974, a Foxconn é atualmente o maior fabricante mundial de produtos eletrónicos por contrato, com fábricas e centros de investigação em países como China, Índia, Japão, Vietname e Estados Unidos.

Tal como outras empresas do setor tecnológico, a Foxconn tem beneficiado do crescente otimismo em torno da inteligência artificial, sendo atualmente um dos principais fabricantes dos servidores GB200, da norte-americana Nvidia.