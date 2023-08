França e Itália acordam adiar encerramento de túnel do Monte Branco

Segundo fontes ministeriais italianas, Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro italiano com a pasta dos Transportes, e o homólogo francês, Clément Beaune, concordaram que "o túnel do Monte Branco não encerrará na segunda-feira".

As obras serão "provavelmente adiadas para setembro de 2024", precisaram as fontes do Ministério dos Transportes italiano.

O túnel do Monte Branco iria ser fechado ao trânsito entre 04 de setembro e 18 de dezembro para obras de manutenção de grande envergadura. Centenas de veículos ligeiros e camiões o atravessam diariamente, bem como ao túnel do Fréjus.

Mas nesse, foi proibida a circulação aos veículos com mais de 3,5 toneladas na semana passada e até novas ordens, após uma aparatosa queda de pedras no vale de Maurienne (Sabóia), um importante eixo rodoviário de ligação entre França e o norte de Itália.

E desde então, Roma estava a pressionar Paris para adiar o encerramento do túnel do Monte Branco, para evitar bloquear a passagem aos camiões e obrigá-los a ir à volta por Ventimiglia, mais a sul.

"O túnel de Fréjus está encerrado por causa do deslizamento, o Monte Branco poderá encerrar por causa de obras, o túnel do Gothard (na Suíça) também, após um descarrilamento. Corremos mesmo o risco de um bloqueio", tinha Matteo Salvini alertado horas antes.

"O objetivo é reabrir Fréjus assim que possível, mas pedi [ao meu homólogo francês Clément Beaune] o favor de adiar as obras no Monte Branco, senão será o caos", acrescentou.

De acordo com as fontes ministeriais italianas, a decisão formal sobre o adiamento das obras no túnel do Monte Branco será tomada na segunda-feira, numa reunião intergovernamental.