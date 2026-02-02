Em direto
A resposta aos danos da depressão Kristin e a evolução do estado do tempo

França exige 1,7 mil ME da Uber por fraude em contratos de motoristas

França exige 1,7 mil ME da Uber por fraude em contratos de motoristas

A Segurança Social francesa está a exigir 1,7 mil milhões de euros da Uber, alegando que a tecnológica americana cometeu fraude ao usar contratos empresariais para evitar o registo dos motoristas como funcionários e o pagamento das contribuições.

Lusa /

VER MAIS

A Revue21, uma revista de jornalismo de investigação, revelou hoje que o Ministério Público de Paris abriu uma investigação com base nas conclusões da agência de segurança social responsável pela cobrança das contribuições (Urssaf), que analisou a situação de 71.000 motoristas que trabalharam para a Uber entre 2019 e 2022.

A conclusão é que a empresa disfarçou intencionalmente o que era "uma relação assalariada como um contrato empresarial" para evitar cumprir "as suas obrigações enquanto empregadora".

A estimativa é de que a Uber deveria ter pago 1,2 mil milhões de euros em contribuições para esses motoristas como funcionários, já que consideram a declaração como falsa dada a relação entre as duas partes, e a isso devem ser adicionados 512 milhões de euros em multas.

O Urssaf iniciou o processo em 17 de dezembro de 2024, enviando à empresa uma carta com as suas observações.

Tópicos
PUB
PUB