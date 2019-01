França. Mecanismo de comércio UE-Irão será estabelecido nos "próximos dias"

RTP23 Jan, 2019, 18:53 / atualizado em 23 Jan, 2019, 19:14 | Economia

O objetivo de ambos é auxiliar Teerão a contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos, após a Administração Trump ter denunciado o Acordo Nuclear Iraniano de 2015 e imposto novas sanções.





O mecanismo europeu, referido como SPV (veículo de objetivos especiais), foi anunciado em setembro de 2018 e deverá ser lançado ainda este mês, confirmou le Drian perante a comissão parlamentar francesa dos Negócios Estrangeiros. O SPV "deverá ser implementado nos próximos dias", afirmou.

Mecanismo suíço

Também a Suíça está pronta a implementar um mecanismo financeiro que lhe permita manter as relações comerciais com o Irão. O seu objetivo é igual ao SPV e ambos poderão vir a funcionar em concerto.



Em declarações à agência iraniana de notícias, IRNA, o presidente da Câmara de Comércio conjunta dos dois países, Sharif Nezam-Mafi, disse que a Câmara de Compensação suíça será utilizada para facilitar as transações petrolíferas do Irão com os seus maiores clientes, nomeadamente a Índia, a China e a Coreia do Sul.



"Atualmente, não existe dinheiro do Irão na Europa. A maior parte do dinheiro do Irão está na Índia, na China e na Coreia do Sul, que importam o crude iraniano", afirmou Nezam-Mafi.

Uma vez que o dinheiro do petróleo iraniano comece a fluir da Ásia para a Europa, o canal financeiro suíço começará a funcionar de imediato, garantiu. Nezam-Mafi revelou ainda que o Governo suíço já designou a instituição bancária que irá operar o mecanismo, mas ainda não fez um anúncio formal. "Irá funcionar como uma espécie de Câmara de Compensação, que irá permitir ao Irão usar euros para beneficiar dos seus recursos petrolíferos e ao mesmo tempo permitir-lhe adquirir produtos essenciais aos três principais parceiros" europeus, explicou o ministro francês aos deputados.Uma vez que o dinheiro do petróleo iraniano comece a fluir da Ásia para a Europa, o canal financeiro suíço começará a funcionar de imediato, garantiu. Nezam-Mafi revelou ainda que o Governo suíço já designou a instituição bancária que irá operar o mecanismo, mas ainda não fez um anúncio formal.

Ambicioso

No Acordo de 2015, Teerão comprometeu-se a abandonar o seu programa nuclear em troca do regresso à comunidade internacional e do levantamento de sanções económicas.







O Acordo continua a ser subscrito pela Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China, países que estão agora a tentar salvá-lo, apoiando o Irão.



O SPV foi concebido como uma forma de troca para ajudar o Irão a trocar petróleo e gás por produtos franceses, alemães e britânicos. Será registado em França e gerido por alemães, e incluir França, Alemanha e Grã-Bretanha como acionistas.Alguns detalhes técnicos têm de ser ainda resolvidos pelo que, a operacionalidade do mecanismo deverá ainda demorar vários meses, afirmaram diplomatas franceses à Agência Reuters.Vários analistas afirmam que, realisticamente, a ambiciosa missão do SPV deverá vir a limitar-se a pequenas trocas comerciais que possam ser toleradas pela Administração do Presidente Donald Trump, por exemplo, produtos humanitários ou agrícolas.