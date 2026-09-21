França. Ultrapassada a barreira dos 2 euros e 40 cêntimos por cada litro de combustível

Há um problema de reabastecimento. A esmagadora maioria destas estações de serviço onde há falta são da marca Total.



Como distribuidora e refinadora, a Total faz descontos médios de 30 cêntimos por litro o que leva a uma maior procura, que o reabastecimento não consegue acompanhar.



Os franceses pedem medidas ao governo. O primeiro-ministro Sebastien Lecornu irá reunir esta tarde alguns ministros para estudar mais apoios.



Fonte do executivo, garante, no entanto, que não haverá corte no imposto sobre os produtos petrolíferos. A dívida publica francesa atingiu níveis históricos, mais de 117% , e Lecornu diz que não há margem de manobra.



Esta tarde, poderão ser aumentados os apoios aos transportadores, agricultores e pescadores. Manifestamente pouco, garantem as associações de milhões de trabalhadores que não têm alternativa de transportes públicos ou que necessitam imperativamente da viatura para trabalhar.