Economia
França. Ultrapassada a barreira dos 2 euros e 40 cêntimos por cada litro de combustível
O receio é que antes do fim do mês chegue aos 3 euros. 15% das bombas de gasolina do país têm falta de pelo menos um combustível.
Como distribuidora e refinadora, a Total faz descontos médios de 30 cêntimos por litro o que leva a uma maior procura, que o reabastecimento não consegue acompanhar.
Os franceses pedem medidas ao governo. O primeiro-ministro Sebastien Lecornu irá reunir esta tarde alguns ministros para estudar mais apoios.
Fonte do executivo, garante, no entanto, que não haverá corte no imposto sobre os produtos petrolíferos. A dívida publica francesa atingiu níveis históricos, mais de 117% , e Lecornu diz que não há margem de manobra.
Esta tarde, poderão ser aumentados os apoios aos transportadores, agricultores e pescadores. Manifestamente pouco, garantem as associações de milhões de trabalhadores que não têm alternativa de transportes públicos ou que necessitam imperativamente da viatura para trabalhar.