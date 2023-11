Franceses da Alstom vencem concurso para fornecer 117 comboios à CP

"Este projeto promoverá o desenvolvimento e sustentabilidade do setor ferroviário no médio e longo prazo, sendo um marco fundamental na modernização e expansão do transporte ferroviário de passageiros em Portugal", lê-se em comunicado enviado à comunicação social, onde deu nota da adjudicação do procedimento para a aquisição de 117 unidades automotoras elétricas "ao agrupamento Alstom Transporte S.A.U., Alstom Ferroviária Portugal, S.A. e Domingos da Silva Teixeira S.A.".

O concurso teve início em 2021 e teve como concorrentes seis das maiores empresas da indústria ferroviária mundial (Alstom, CAF, CRRC Tangshan, Hitachi, Stadler e Siemens/Talgo).

A maior compra de sempre pela CP compreende 62 unidades automotoras para o serviço urbano e 55 para o serviço regional, "refletindo o compromisso da CP em responder às crescentes necessidades de mobilidade dos cidadãos, com soluções de transporte mais sustentáveis", apontou a empresa.