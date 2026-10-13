`Franchising` fatura 23 mil ME em 2025 e cria 60 mil empregos

Segundo dados da Associação Portuguesa de Franchising (APF), divulgados hoje, a faturação do setor aumentou cerca de 33% desde 2022.

O emprego registou uma subida de 60 mil postos de trabalho face a 2024, ano em que o setor contabilizava 137 mil trabalhadores.

Em 2025, foram abertas 339 unidades de `franchising` e encerradas 139, resultando num saldo positivo de 200 unidades.

Os serviços e empresas lideraram o crescimento líquido, com mais 44 unidades, seguidos das obras, construção e remodelação, com mais 36, da mediação imobiliária, com mais 35, e da restauração e alimentação, com mais 26.

Segundo a CEO da APF, Cristina Matos, citada em comunicado, os serviços representam 68% das marcas de `franchising` em Portugal, enquanto o comércio e a distribuição concentram uma maior parcela da faturação, devido à dimensão das empresas presentes nestes segmentos.

Em termos de faturação, a distribuição alimentar e os combustíveis lideraram, com 3.276 milhões de euros, seguidos da restauração e alimentação, com 1.089 milhões, e do comércio e retalho, com 935 milhões de euros.

A saúde, estética e bem-estar registou uma faturação de 216 milhões de euros, enquanto a mediação imobiliária atingiu 123 milhões de euros.

Os dados serão apresentados no âmbito da Expofranchise, organizada pela APF, que decorre nos dias 23 e 24 de outubro, no Pátio da Galé, em Lisboa.