Freguesias vão ter subvenção geral de 440,1 ME

O Governo, no documento, atribui às freguesias o montante global de 440.108.037 euros através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF).

As freguesias desagregadas, que este ano tenham tido uma transferência do FFF inferior ao valor médio de crescimento global desde a sua desagregação, vão ter um montante resultante da atualização do valor de 2013 às taxas de crescimento global de 2014 a 2026.

A Lei do Orçamento do Estado, para este ano, atribuiu o montante global da subvenção geral para as freguesias de 406.752.496 euros.