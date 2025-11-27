Frente Comum em protesto diante da Assembleia da República

"Hoje faz-se a votação final global de um documento que nós entendemos que vai ser danoso para a vida do país, não apenas para os trabalhadores da Administração Pública, mas para o país em si", afirmou o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, em declarações aos jornalistas.

"É um Orçamento de desinvestimento nos serviços públicos, em muitos casos até abaixo da inflação, como é o caso da saúde e, portanto, as consequências deste Orçamento vão ser gravíssimas", acentuou.

c/ Lusa

Entre os manifestantes são visíveis bandeiras e cartazes com mensagens como "fatias douradas só para o capital", "deix'ó Luís trabalhar p'ra "tratar" do SNS, da educação e dos teus direitos...", ou apelos à greve geral de 11 de dezembro contra o novo pacote laboral. Para além do coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, marca também presença na ação de protesto o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira.