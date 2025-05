Função Pública cumpre dia de greve contra baixos salários e por valorização

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos espera uma "adesão em massa", maior do que a que se verificou na última paralisação, em fevereiro.



Em declarações à agência Lusa, Mário Rui lembra que "a greve é nacional, para todos trabalhadores, independentemente do vínculo e da carreira". Ou seja, abrange, na educação, assistentes operacionais, técnicos auxiliares, assistentes técnicos e professores.



Na Saúde, podem aderir à greve médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de saúde e assistentes operacionais.



O sindicato diz que na base desta greve, de 24 horas, está a degradação das condições de trabalho, os baixos salários e a falta de valorização.