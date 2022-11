Função Pública está em greve. Frente Comum denuncia empobrecimento

, que enquadra aumentos salariais de um mínimo de aproximadamente 52 euros, ou dois por cento, para os funcionários públicos em 2023.

Entre as estruturas que emitiram pré-avisos estão a Fenprof, a Federação Nacional dos Médicos, a Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores da Administração Pública e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local.



A greve deverá provocar constrangimentos em diferentes sectores.. Na educação,. A Frente Comum prevê uma elevada adesão à greve, diante do descontentamento face às negociações salariais com o Governo.Entrevistado no, o coordenador da Frente Comum admitiu que esta pode ser a primeira de muitas ações de protesto.", sustentou Sebastião Santana."Eu lembrava que este ano todos os trabalhadores já perderam um mês de salário. Sobre isso, o Governo diz que não quer fazer nada e, em relação ao próximo ano, num quadro em que se regista agora uma inflação de 10,1 por cento, a proposta média de aumentos para o ano que vem são 3,6. Isto é empobrecer e a Frente Comum jamais aceitará que isto aconteça", completou o dirigente sindical.