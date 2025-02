Fundador da Huawei diz que preocupações com falta de `chips` na China diminuíram

As declarações foram feitas durante um simpósio que decorreu na segunda-feira, entre Xi e os líderes das principais empresas tecnológicas do país, que foi considerado uma demonstração de apoio a um setor que nos últimos anos sofreu uma dura campanha regulatória.

Durante a reunião, Ren disse estar convencido de que "uma China maior vai erguer-se rapidamente", de acordo com um artigo publicado hoje pelo Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, que foi o primeiro a revelar pormenores sobre o conteúdo das conversas.

A preocupação com a falta de acesso a `chips` em plena luta tecnológica com os Estados Unidos é uma constante na China há anos, levando o país asiático a redobrar o seu empenho na autossuficiência tecnológica.

O Diário do Povo destacou ainda o discurso do fundador da Xiaomi, Lei Jun: "Acreditamos que, independentemente da evolução dos acontecimentos internacionais, enquanto o Partido, sob a direção do camarada Xi Jinping, continuar a conduzir o povo rumo à unidade e progresso, não há nada que não possamos ultrapassar".

A par dos representantes máximos da Huawei e da Xiaomi, o presidente executivo da BYD, o fundador da plataforma de inteligência artificial (IA) DeepSeek e o do gigante chinês do comércio eletrónico Alibaba, Jack Ma, estiveram na reunião, entre outros, num aparente sinal de reconciliação após anos de atritos entre o Partido Comunista e o outrora homem mais rico do país.

Os especialistas também interpretaram o evento como uma aproximação ao setor, num período de disputa entre Pequim e Washington pela liderança na inteligência artificial (IA).

A DeepSeek revolucionou o panorama global da IA após a revelação, no mês passado, do seu mais recente modelo linguístico, que impressionou os especialistas pelo seu desempenho mais eficiente e económico em comparação com a concorrência norte-americana.

A reunião teve lugar apenas algumas semanas antes de o órgão máximo legislativo chinês realizar a sua sessão anual, durante o qual o Governo vai apresentar o roteiro económico para o próximo ano.