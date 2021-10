Fundo de Investimento da Sonae Sierra na Alemanha arranca com cinco supermercados

"O novo Sierra German Food Retail Income Fund I arranca com cinco ativos de retalho alimentar, cobrindo uma área total de aproximadamente 6.500 m2 [metros quadrados] de Área Bruta Locável, operados por marcas-chave no mercado alemão, como a Aldi, Rewe e Neto", informou a Sonae Sierra, em comunicado.

Segundo a empresa, o novo fundo, dirigido a investidores institucionais, tem um volume de investimento alvo de, pelo menos, 200 milhões de euros, "com foco em supermercados, hipermercados e `discounters` [lojas de descontos] por toda a Alemanha, de preferência propriedades `stand-alone` estáveis, com arrendamentos de longo prazo a operadores líderes de mercado", explicou a empresa imobiliária.

A empresa apontou que "o setor do retalho alimentar tem-se mostrado estável e resiliente, de forma consistente, durante toda a pandemia, e as previsões futuras continuam a exceder as projeções de recuperação para o setor retalhista no seu conjunto", justificando assim a criação deste veículo financeiro para reforçar a sua aposta na expansão do negócio de gestão de fundos de investimento.

A Sonae Sierra gere atualmente 5.000 milhões de euros em 12 diferentes veículos de investimento, com uma carteira de fundos imobiliários e ativos operacionais em toda a Europa.