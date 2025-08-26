Fundo de Pensões da Noruega vendeu as ações de cinco bancos israelitas

A operação de venda ocorreu após uma recomendação do Conselho de Ética para os investimentos do fundo público da Noruega.

De acordo com um comunicado, o fundo estatal norueguês justificou as vendas das ações alegando que existe um risco que considera inaceitável de as empresas e bancos em causa contribuírem para graves violações dos direitos individuais em situações de guerra e conflito.

Os cinco bancos israelitas são o First International Bank of Israel, o FIBI Holdings, o Bank Leumi Le-Israel BM, o Mizrahi Tefahot Bank e o Bank Hapoalim BM.

O fundo petrolífero é gerido pelo banco público Norges Bank Investment Management (NBIM), sob a tutela do Ministério das Finanças do Governo de Oslo.

Os investimentos em empresas israelitas têm sido alvo de controvérsia nas últimas semanas, depois de os meios de comunicação noruegueses terem revelado que o fundo "detinha ações em empresas ligadas à guerra na Faixa de Gaza".

O ministro das Finanças norueguês, Jens Stoltenberg, realizou várias reuniões com a administração do Fundo Global de Pensões que se comprometeu a investir apenas em empresas israelitas incluídas no índice bolsista de referência.

A 30 de junho, o fundo detinha ações de 61 empresas israelitas, avaliadas em 22,7 mil milhões de coroas norueguesas (1,925 mil milhões de euros).

Nas últimas semanas, o fundo vendeu ações de 20 empresas israelitas.