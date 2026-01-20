Fundo de pensões dinamarquês vai vender títulos do Tesouro norte-americano

"A decisão baseia-se na situação financeira precária do governo dos EUA, o que nos faz pensar que precisamos de encontrar uma forma alternativa de gerir a nossa liquidez e risco", disse o gestor de investimento Anders Schelde à agência EFE.

No futuro, em vez de obrigações do Tesouro, o fundo dinamarquês investirá em dólares e em dívida de curto prazo de agências governamentais, entre outros instrumentos.

A decisão "não está diretamente relacionada com a atual disputa entre os EUA e a Europa, mas, claro, isso não tornou a decisão mais difícil", acrescentou Schelde.

O AkademikerPension, um fundo de pensões que gere as poupanças dos professores e académicos dinamarqueses, com investimentos totais que, segundo o seu site, ascendem a 164 mil milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 22 mil milhões de euros), detém títulos do Tesouro dos EUA no valor de 100 milhões de dólares (cerca de 85,24 milhões de euros).

A ameaça do Presidente Trump em anexar a Gronelândia levou-o a anunciar novas tarifas contra os oito países europeus que enviaram tropas para o território em solidariedade com a Dinamarca, já a partir de 01 de fevereiro.

O Presidente da França, Emmanuel Macron, declarou o seu apoio à suspensão do acordo comercial assinado entre a União Europeia (UE) e os EUA no verão passado, afirmando que não se submeterá a "chantagem".

A Alemanha alertou ainda que, se necessário, Bruxelas poderá ver-se forçada a impor tarifas recíprocas.

A Gronelândia é um território autónomo sob soberania da Dinamarca, estrategicamente localizado no Ártico, com uma população de cerca de 50 mil pessoas.