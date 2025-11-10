Fundo de pensões do Canadá vai vender participação de 5,4% na EDP

De acordo com a mesma nota, a EDP disse que o fundo lhe comunicou "a sua intenção de vender até 224.476.093 ações representativas de até 5,4% do capital social da EDP, S.A.".

A notícia foi avançada pela Bloomberg, que estimou que o negócio possa gerar receitas de cerca de 893 milhões de euros (1,03 mil milhões de dólares) com base no preço de fecho das ações na segunda-feira.

No comunicado, o fundo de pensões esclarece "que está a lançar uma colocação privada das ações" dirigida "exclusivamente a investidores institucionais qualificados", salientando que a EDP "não receberá quaisquer receitas da transação".

A China Three Gorges é a principal acionista da EDP, com 21,4% do capital, seguida pela Oppidum Capital S.L., com 6,82%, e pela Blackrock Inc, com 6,08%, de acordo com o `site` da empresa.

As ações da EDP fecharam a sessão de hoje em alta, subindo 1,90% para 3,97 euros, mas na semana passada foram prejudicadas pelo anúncio de que a empresa registou um lucro de 952 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, menos 12% face ao período homólogo.

A EDP anunciou um novo plano estratégico para investir 12 mil milhões de euros entre 2026 e 2028, com vista a expandir a sua energia eólica e solar.

O investimento agora anunciado é inferior ao do anterior plano estratégico (25.000 milhões de euros para o período 2023-2026), mas a EDP sublinhou que o novo ciclo privilegia projetos com retornos mais elevados e maior disciplina financeira.