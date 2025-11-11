Fundo de pensões do Canadá vende 5,2% da EDP por 814,7 ME

"Na sequência do comunicado anterior emitido em 10 de novembro de 2025, a EDP foi hoje notificada da informação relativa ao Canada Pension Plan Investment Board, constante do anexo ao presente", refere a empresa.

Na referida comunicação, o Canada Pension Plan Investment Board informa que "concluiu com sucesso a venda, por meio de uma colocação privada através de um `bookbuild` [livro de ofertas] acelerado dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados, de 218.488.895 ações representando aproximadamente 5,2% do capital social da EDP".

"O produto bruto total da colocação atingiu aproximadamente 814.745.089 euros, correspondendo a um preço de 3,729 euros por ação", precisa.

A liquidação da colocação ocorrerá na quinta-feira.

Na segunda-feira, a EDP anunciou ter sido informada pelo Canada Pension Plan, um dos maiores fundos de pensões do mundo, da intenção de vender a participação de 5,4% que detinha na empresa.

Na nota então enviada à CMVM, a EDP detalhou que o fundo lhe comunicou "a sua intenção de vender até 224.476.093 ações representativas de até 5,4% do capital social da EDP, S.A.".

A notícia tinha já sido avançada pela Bloomberg, que estimou que o negócio poderia gerar receitas de cerca de 893 milhões de euros (1,03 mil milhões de dólares) com base no preço de fecho das ações na segunda-feira.

No comunicado divulgado na segunda-feira, o fundo de pensões esclarecia que estava "a lançar uma colocação privada das ações" dirigida "exclusivamente a investidores institucionais qualificados", salientando que a EDP "não receberá quaisquer receitas da transação".

A China Three Gorges é a principal acionista da EDP, com 21,4% do capital, seguida pela Oppidum Capital S.L., com 6,82%, e pela Blackrock Inc, com 6,08%, de acordo com o `site` da empresa.