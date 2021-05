Fundo Europeu de Investimento e BPI disponibilizam 250 ME para financiamento às empresas

"O apoio do FEI no âmbito do EGF vai permitir ao BPI disponibilizar financiamento adicional às PME [pequenas e médias empresas] em condições vantajosas, proporcionando às empresas elegíveis a liquidez necessária para financiar a sua recuperação e planos de crescimento e, assim, assegurar o seu desenvolvimento a médio e longo prazo", referem em comunicado.

Segundo precisam, "graças ao EGF, o FEI assumirá até 70% do financiamento do crédito concedido pelo BPI às PME", incluindo empresas de setores particularmente expostos à pandemia da covid-19.

Operacional desde outubro passado e aprovado pelo Conselho Europeu como parte do pacote de medidas de resposta da União Europeia (UE) ao impacto económico causado pela covid-19, o EGF tem como objetivo apoiar empresas afetadas pela pandemia, em especial as PME.

Citado no comunicado, o diretor executivo do FEI refere que, "além dos danos dramáticos na saúde das pessoas, a crise da covid-19 também está a afetar a saúde financeira das empresas em todo o mundo", tendendo as PME "a estar entre as mais vulneráveis".

"A missão do FEI de apoiar as PME europeias para estimular o crescimento, o emprego e a inovação na Europa é agora mais crucial do que nunca. Estamos satisfeitos por reforçar a nossa longa parceria com o Banco BPI, desta vez no âmbito do Fundo de Garantia Pan-Europeu. Esta é uma das maiores operações do FEI assinadas com o Banco BPI e visa permitir que as empresas portuguesas possam continuar a investir no seu futuro e crescimento", afirma Alain Godard.

Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI e responsável pelas operações do banco em Portugal, acrescenta que "o Fundo de Garantia Pan-Europeu foi criado no contexto da resposta da UE aos impactos económicos imediatos da crise causada pela covid-19, em particular no que se refere às necessidades de investimento e liquidez das pequenas e médias empresas".

"Graças a este acordo assinado pelo FEI e o Banco BPI, as empresas portuguesas vão beneficiar do apoio do EGF num momento fundamental para a economia", sustenta.

Também citado no comunicado, o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, considera que "este acordo estabelece um novo marco na longa relação [do banco] com o FEI, que tem sido instrumental no compromisso do BPI de financiar as PME em Portugal".

"O BPI tem estado na linha da frente das medidas de apoio às empresas em Portugal e este acordo vai fortalecer ainda mais a nossa posição nesse segmento", afirma, avançando que, em 2020, o banco concedeu mais de 4.200 milhões em empréstimos às empresas, "reforçando o seu papel de destaque no apoio à economia portuguesa no período covid-19".