Fundo Monetário Internacional revê em baixa previsão de crescimento para Portugal

O Fundo Monetário Internacional reviu esta terça-feira em baixa a estimativa de crescimento para a economia portuguesa, este ano, de 2,1 para 1,9 por cento.



O FMI coloca, ainda assim, Portugal a crescer mais do que a média da Zona Euro e das maiores economias europeias, como Alemanha, França e Itália.



A estimativa da organização fica aquém do cenário traçado pelo Governo de Luís Montenegro, que, no Orçamento do Estado, inscreveu um crescimento do PIB em 2,3 por cento.







O abrandamento da economia parece inevitável a nível mundial. O FMI acredita agora que a economia global vai crescer 3,1 por cento, menos duas décimas do que a previsão anterior. A inflação também vai subir. O Fundo estima uma subida generalizada dos preços de 4,4 por cento. É uma revisão em alta de sete décimas.





Se não fosse a guerra no Médio Oriente, as previsões económicas para este ano seriam revistas em alta.



