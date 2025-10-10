Fundo neerlandês garante 15 milhões de euros para Plataforma Logística da Caála em Angola

De acordo com uma nota daquela agência, o financiamento foi garantido no âmbito da parceria entre o governos de Angola e dos Países Baixos, devendo este fundo estar disponível a partir de 2026, para financiar o futuro operador neerlandês da Plataforma Logística da Caála.

"Este ato, que visa acelerar a implementação de mais um projeto logístico crucial para o Corredor do Lobito, junta-se a outras iniciativas em curso para a dinamização desta importante infraestrutura logística, que vai permitir a Angola exportar abacate e outras frutas tropicais a partir daquele corredor de desenvolvimento regional", refere-se no documento.

O instrumento que confirma a disponibilização de fundos foi entregue ao presidente da ARCCLA, Catarino Fontes Pereira, pela diretor-geral da Invest International, Melanie Geesteranus.

A Invest International é uma instituição financeira público-privada sob tutela do Ministério das Finanças e do Banco de Desenvolvimento neerlandês, fundada em 2021, para apoiar empresas e afiliadas daquele país, que procuram expansão internacional, apoiando empresas do Reino dos Países Baixos e governos parceiros com soluções de financiamento internacional.

Na nota realça-se que a cerimónia foi testemunhada pelo vice-ministro para a Cooperação Internacional dos Países Baixos, Steven Collet, e pelo secretário de Estado dos Transportes Terrestres angolano, Jorge Calumbo, à margem do Fórum da Global Gateway 2025, que decorre em Bruxelas.

A Plataforma Logística da Caála ocupa uma área total de 88 hectares, dos quais 15 hectares serão desenvolvidos na primeira fase, com um investimento inicial de 23 milhões de euros, inserido num total estimado de 55 milhões de euros.

O empreendimento vai contar com estruturas para receção, calibragem, conservação e armazenamento de produtos agrícolas e industriais, incluindo um ramal ferroviário de 750 metros, entrepostos de carga seca, silos, contentores e capacidade para dois comboios com 25 vagões cada.

Este projeto tem mais de metade do investimento assegurado pelo Projeto Diversifica Mais do Governo de Angola, financiado pelo Banco Mundial.