Fundo Petrolífero teve desempenho positivo em 2023

As receitas brutas estimadas foram de 565,1 milhões de dólares (cerca de 519,3 milhões de euros), o que representou uma diminuição de 66,4% em relação a 2022, refere o BCTL no relatório relativo ao ano de 2023, dedicado ao tema "Salvaguardando o Futuro: Traçar a Resiliência Económica e Estabilidade Financeira".

"Isto equivale a um volume total de cerca de 7,01 milhões de barris de petróleo produzidos em 2023, uma diminuição de cerca de 60% em comparação com 2022 [17,3 milhões de barris de petróleo], comprovando ainda mais o esgotamento do petróleo e do gás no Bayu-Undan", salienta o BCTL.

Em relação ao Fundo Petrolífero, o Banco Central timorense refere que terminou o ano de 2023 com 18,25 mil milhões de dólares (cerca de 16,77 mil milhões de euros), o que "representa um novo aumento de 979 milhões de dólares [cerca de 899 milhões de euros]" em relação ao final de 2022.

"Em termos de rentabilidade, o ano de 2023 ficou marcado pela rentabilidade positiva do fundo, que rendeu 9,6% relativamente ao seu valor de fecho de 2023, revertendo a perda registada em 2022 (-10,36%) e somando-se aos ganhos que registou em 2021 (6,25%)", pode ler-se no relatório.

Em 2023, segundo o BCTL, o "fundo registou um desempenho positivo, principalmente devido aos ganhos dos seus investimentos em ações", mas também foi "penalizado pela queda dos preços do petróleo e do gás nos mercados globais".