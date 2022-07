Fundo que gere ativos tóxicos do Banif anuncia pagamento da totalidade do empréstimo obrigacionista

A Oitante, o fundo que ficou a gerir os ativos tóxicos do Banif, anunciou que já pagou a totalidade do empréstimo obrigacionista. Com este reembolso antecipado, o Estado poupa 110 milhões de euros em juros.