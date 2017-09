Fundo soberano da Noruega atinge o bilião de dólares

RTP12 Set, 2017, 15:50 / atualizado em 12 Set, 2017, 15:52 | Economia

Criado ainda nos anos 90 para salvaguardar receitas do petróleo e gás noruegueses em nome das gerações futuras, o fundo vale agora cerca de duas vezes e meia o Produto Interno Bruto anual da Noruega, superando as expectativas originais, que apontavam para 1,3 vezes do PIB em 2020.



O valor do fundo representa neste momento 158 mil euros para cada cidadão.A atualização do fundo, que pode ser consultado em tempo real num site criado para o efeito, mostrava às 10H34 GMT desta terça-feira o montante de 7.851.000.000.000 coroas norueguesas, o equivalente a 1 bilião de dólares, 8343.000.000.000 euros (€834 mil milhões).



Este fundo é gerido por uma unidade do banco central norueguês (na verdade, é gerido pelo Norges Bank Investment Management, um braço do banco central) e a estratégia passa pelo investimento em acções estrangeiras, títulos e imóveis, com uma carteira de títulos espalhados por 77 países.



Trata-se de uma carteira que permite o controle de 1,3 por cento de todas as acções registadas a nível mundial, quando a população da Noruega – 5,3 milhões – representa menos de 0,1 por cento da população mundial.



De acordo com novas regras fiscais aprovadas pelo Parlamento, o governo norueguês pode anualmente utilizar até três por cento do valor do fundo para gastos públicos. Este ano, esse valor foi estabelecido em 221 mil milhões de coroas, cerca de 24 mil milhões de euros (2,8% do fundo).