Fundo soberano de Singapura vai investir até 1.000 ME em aumento de capital da EDP Renováveis

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta madrugada, a EDP Renováveis anunciou que "pretende angariar capital e celebrar um acordo de investimento com a Lisson Grove Investment Pte Ltd, uma filial da GIC Pte Ltd., o fundo soberano de Singapura e um dos principais investidores mundiais a longo prazo, no qual esta última se comprometeu a subscrever c.1.0 mil milhões de euros [até 1.000 milhões de euros] de novas ações num aumento de capital".

O aumento de capital será, assim, subscrito pelo grupo GIC, que vai pagar entre 19,25 e 20,5 euros por cada ação da EDP Renováveis, que é detida em 74,98% pela EDP.

No comunicado ao mercado, a EDP Renováveis admite realocar até 150 milhões de euros do novo aumento de capital a um conjunto de investidores qualificados ao mesmo preço que for fixado para o fundo soberano de Singapura.

Na quarta-feira, a agência Reuters avançou que a EDP Renováveis estava a sondar potenciais investidores, incluindo fundos soberanos, para entrarem no capital da elétrica.