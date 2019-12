Fusão entre Peugeot e Fiat Chrysler vai originar 4.º maior fabricante do mundo e sinergias de 3.700 ME

Num comunicado conjunto hoje divulgado antes da abertura das bolsas, as duas entidades anunciam também que o português Carlos Tavares, até agora CEO (Chief Executive Officer, presidente executivo) da PSA, será o CEO da nova empresa e que o até agora presidente da Fiat Chrysler, John Elkann, assumirá o cargo de `chairman` (presidente do Conselho de Administração).

A Fiat Chrysler e a PSA Peugeot referem que os seus Conselhos de Administração assinaram um acordo vinculativo para fundir os dois fabricantes de automóveis, com participações de 50% de cada uma das companhias, e que não serão encerradas quaisquer fábricas já existentes.

Segundo o comunicado, a nova empresa, com mais de 400.000 trabalhadores, será a terceira do setor por receitas e gerará vendas de 8,7 milhões de veículos (9,5% do total global) das marcas Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot e Vauxhall.

O comunicado refere ainda que as receitas da nova empresa deverão ascender a 170.000 milhões de euros por ano e um resultado operacional de cerca de 11.000 milhões de euros.

Com a fusão haverá movimentos nas participações dos três acionistas de referência da PSA, que são o Estado francês (através do BPIFrance), a família Peugeot e o chinês Dongfeng.

Os três têm atualmente uma participação equivalente, mas Dongfeng cederá 30,7 milhões de títulos da PSA e na nova entidade ficará com uma participação de 4,5%. O BPIFrance e a família Peugeot terão participações de 6% cada uma.

A PSA já tinha sondado a Fiat no princípio do ano, mas o grupo italiano -- controlado pela família Agnelli e presidido por John Elkann -- recusou a proposta para tentar a sorte com a Renault, uma iniciativa que se frustrou devido à falta de apoio do Governo francês e da Nissan.

A Peugeot foi criada em 1896 por Armand, que separou a atividade automóvel da empresa industrial Peugeot Frères, fundada em 1810.

A Fiat foi lançada em 1899 por diversos acionistas, incluindo Giovanni Agnelli, sendo atualmente a Exor, a `holding` da família Agnelli-Elkann, acionista maioritária da Fiat Chrysler Automobiles (FCA).