G7 recusa-se a pagar abastecimentos de gás russo em rublos

As sete maiores economias do mundo recusaram pagar o gás russo em rublos. Tratava-se de uma exigência de Vladimir Putin. O ministro alemão da Energia explicou que todos os membros do G7 entendem que pagar em rublos representaria uma quebra contratual. O Kremlin respondeu que não fornece gás de graça.