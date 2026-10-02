G7 vai libertar 100 milhões de barris de gasóleo e outras reservas

(em atualização)



Os países do G7 tenciona libertar, de forma coordenada, 100 milhões de barris de diesel e outras reservas por meio da Agência Internacional de Energia, de acordo com um comunicado conjunto divulgado esta sexta-feira pelo grupo.



"Implementaremos os nossos compromissos com uma libertação coordenada, por meio da AIE, de 100 milhões de barris, com início imediato e duração de quatro meses, incluindo uma libertação substancial e antecipada de gasóleo nos primeiros 20 dias por parte dos membros e parceiros do G7", indica a nota difundida pelo gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron.