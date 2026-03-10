Gabinete Reerguer Leiria realizou 3.450 atendimentos em um mês

Segundo uma nota de imprensa da Câmara de Leiria, dos 3.450 atendimentos já realizados, 2.066 corresponderam a apoio na submissão de candidaturas aos apoios destinados à recuperação de habitação própria e permanente, através da plataforma da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito das medidas de apoio à reposição das condições habitacionais das pessoas afetadas.

O espaço concentra num único local serviços de esclarecimento, orientação e acompanhamento, facilitando o acesso da população aos diferentes mecanismos de apoio disponíveis.

O objetivo é simplificar o acesso à informação e aos mecanismos de apoio disponíveis, permitindo que quem foi afetado encontre, num único local, orientação e encaminhamento para as respostas adequadas, explicou a autarquia.

No Gabinete Reerguer Leiria é possível obter apoio em áreas como habitação, empresas e comércio, atendimento social, associativismo e instituições particulares de solidariedade social, mas também proceder à formalização de sinistros e ao registo de prejuízos.

Instalado no Mercado de Sant`Ana, o serviço reúne "diversas entidades e parceiros institucionais que colaboram na prestação de esclarecimentos e na análise e tratamento dos processos, promovendo uma resposta mais célere e articulada".

Entre as entidades presentes encontram-se a Segurança Social, a Autoridade Tributária, a Acilis - Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo da Região de Leiria, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a Ordem dos Advogados e a Garval, além de serviços dedicados à prestação de informações sobre seguros e ao apoio jurídico para pedidos de responsabilidade civil extracontratual.

O gabinete assenta numa estrutura técnica alargada, que integra profissionais da autarquia e conta também com o apoio de recursos humanos provenientes de outros municípios, nomeadamente da Guarda e de Vila Franca de Xira, que se associaram ao esforço de resposta no terreno.

Esta ajuda tem permitido "aumentar a capacidade de intervenção e assegurar um acompanhamento especializado a quem procura apoio".

O horário de atendimento do gabinete passa agora a ser entre as 09:00 e as 16:00, ajustando-se "à evolução das necessidades de acompanhamento".

O número de candidaturas pagas para a reconstrução de casas no concelho de Leiria na sequência da depressão Kristin é de 59, sendo que as candidaturas superam as 7.500, disse o vereador Ricardo Santos, na segunda-feira, à margem da reunião de câmara.

"À CCDR, na plataforma, estão submetidas mais de 7.500 candidaturas, que totaliza um valor já superior a 45 milhões de euros, e, neste momento, já pagas pela própria CCDR, são 59, o que totaliza cerca de 100 mil euros", afirmou.

Os apoios financeiros para reparar os estragos causados pela depressão Kristin em habitações são atribuídos no prazo máximo de três dias úteis nas despesas até cinco mil euros (com fotografias), que dispensam vistoria, e em até 15 dias úteis nos restantes, até 10 mil euros.

O vereador considerou que "foi lançada uma expectativa pelo Governo, passado três dias da tempestade, que o dinheiro seria colocado na conta das pessoas de forma muito rápida, que candidaturas até cinco mil [euros] eram pagas num espaço de três dias e veio a concluir-se que não havia condições, do ponto de vista técnico, para fazer essa validação a tempo daquilo que foi a garantia dada pelo primeiro-ministro".

"Já se está a fazer um trabalho de peritagem, em que os técnicos vão ao próprio local fazer a vistoria e, portanto, neste momento já estão a ser carregadas, validadas previamente pela Câmara, as candidaturas para serem posteriormente pagas pela CCDR", declarou.