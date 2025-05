A empresa de calçado de Barcelos Gabor vai avançar com um despedimento coletivo. Em causa podem estar 240 postos de trabalho. Este é o segundo processo em menos de dois meses. No início de abril, 67 trabalhadores foram dispensados.

A RTP apurou que o despedimento pode incluir funcionários com mais de 30 anos de casa.



Contactada pela RTP, a gerência da Gabor não confirmou o número de pessoas despedidas, mas revelou que a decisão se prende com a necessidade de ajustar as capacidades produtivas à quebra nas vendas.