Gaia lança concurso para construir e reabilitar 554 casas num investimento de 70ME

Destas 554 habitações, 280 serão novas e 274 requalificadas, referiu a empresa municipal de Urbanismo e Habitação.

Financiado pelo Plano de Resolução e Resiliência (PRR), o projeto visa reforçar a rede de habitação permitindo, ao mesmo tempo, requalificar edifícios já existentes, sublinhou.

"A grande expectativa é a de perceber se o mercado responde ao desafio que temos em mãos, criando uma oportunidade para atuar em duas frentes: a requalificação e a construção", disse o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, citado no comunicado.

Segundo o autarca, este projeto serve, em primeiro lugar, para criar soluções para a população de Vila Nova de Gaia representando, paralelamente, um reforço da estratégia de sustentabilidade e de regeneração urbana.

O concurso, cujo prazo de candidatura é de 45 dias, destina-se a investidores imobiliários, empresas do setor da construção civil e obras públicas com o objetivo de definir um prazo de execução até ao final de 2023, referiu a Gaiurb.

Esta é a primeira de duas fases do concurso público integrado na Estratégia Local de Habitação destinada a arrendamento acessível e apoiado pela Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

No total, o concurso prevê um investimento total de 143 milhões de euros, dividido em duas fases.