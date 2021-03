Gaia lança plataforma digital para ligar comércio locar e consumidores

A `app` chama-se `Gaia e-Local` e apresentação está agendada para quinta-feira, às 15:00, através da página de Facebook da câmara de Vila Nova de Gaia.

"Estimamos que este processo de digitalização não seja apenas um recurso em contexto pandémico, mas que possa ser um suporte permanente à atividade comercial. Com o projeto `Gaia e-Local` procurámos encontrar uma forma de estar ao lado dos comerciantes e dos consumidores locais num momento em que é preciso encontrar soluções que encurtem a distância entre a venda e a aquisição de um determinado bem", descreve o presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, citado em informação enviada à agência Lusa.

O autarca destaca que este projeto visa ser "um apoio à economia local, mas também uma ferramenta de conforto e de eficácia para o utilizador".

Na prática a `Gaia e-Local` parte de um serviço disponibilizado pela empresa CTT aos municípios aderentes, aos quais cabe agregar os comerciantes interessados e criar a sua própria imagem e critérios.

Em Vila Nova de Gaia, esta `app` está a ser dinamizada pela Inovagaia, associação ligada ao fomento do empreendedorismo e ao apoio ao tecido económico deste concelho do distrito do Porto, com o apoio da câmara local.

À Lusa, fonte da associação apontou que "até ao final do confinamento todas a taxas de entrega serão grátis", cabendo à Inovagaia suportá-las.

"A `Gaia e-Local` está disponível através de uma plataforma digital que facilita a apresentação dos produtos de comerciantes locais e de pequenos produtores, com entrega acessível através de uma `app` dedicada", descreve a Inovagaia.

A associação quer, assim, "disponibilizar aos produtores locais e pequenos comerciantes -- que tradicionalmente têm apenas atividade de comercialização física -- uma plataforma de venda ligada ao negócio de comércio eletrónico".

Outro dos objetivos é a possibilidade de os consumidores "efetuarem compras de forma segura a partir de casa".

Os interessados podem, através do telemóvel, identificar os comerciantes e produtores regionais presentes na aplicação, efetuar compras e pagar através de MBWay, cartão de crédito ou cartão de débito.

"Com esta aposta, a Inovagaia e o Município, em estreita articulação com os CTT, reforçam o apoio à transição digital de empresas e produtores que, em tempo de confinamento, veem a sua atividade comercial reduzida ou mesmo estagnada", acrescenta a Inovagaia.

Na apresentação vão estar presentes o presidente da câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente da Inovagaia, António Miguel Castro e um representante dos CTT para explicarem as vantagens e a importância da plataforma para a dinâmica económica atual.