Galamba com reservas face à proposta europeia de impor teto ao preço do gás

O secretário de Estado do Ambiente e da Energia mostra alguma reserva face à proposta europeia de impor um teto ao preço do gás. João Galamba lembra que pode haver problemas no abastecimento por causa da competição europeia pelo gás mas o debate - diz Galamba - está ainda em curso.