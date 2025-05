Galp aprova redução do capital social em até 9% por extinção de ações próprias

Foi também aprovada a distribuição de um dividendo de 0,34 euros por ação, que se somam aos 0,28 euros já pagos.

A proposta, hoje aprovada, previa a distribuição de 0,34 euros por ação em circulação.

Somam-se 0,28 euros por ação, já pagos, a título de adiantamento de lucros de 2024, perfazendo um dividendo total de 0,62 euros por ação.

O valor total estimado é de 468.589.722,26 euros.

De acordo com a informação hoje enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foram também aprovadas as contas de 2024 e a ratificação da cooptação de Nuno Holbech Bastos como membro do Conselho de Administração, para complementar o mandato em curso (2023-2026).

Da ordem de trabalhos fez também parte a apreciação geral do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas, que receberam igualmente "luz verde".

Os acionistas da petrolífera autorizaram ainda o Conselho de Administração a comprar ou vender ações e obrigações próprias e deliberaram sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos sociais da empresa.