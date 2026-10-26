Galp e Moeve terminam negociações para juntar negócios de refinação e comercialização

Em comunicado, a petrolífera portuguesa explicou que, na sequência do acordo não vinculativo anunciado em 08 de janeiro com os acionistas da Moeve, a Mubadala Investment Company e o grupo Carlyle, as partes mantiveram negociações aprofundadas, mas não conseguiram alcançar um entendimento para concretizar a operação.

A Galp garantiu ainda que o fim das negociações não terá impacto nas suas operações atuais "nem na confiança da empresa no potencial de criação de valor autónomo do seu portefólio de downstream", os negócios de refinação e comercialização, mantendo o compromisso com a transformação das atividades industriais e comerciais e a abertura a futuras oportunidades de consolidação do setor.