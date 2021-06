Galp integra consórcio que vai investir 6.540 ME no campo de petróleo de Bacalhau no Brasil

Num comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp -- que, através da Petrogal Brasil, detém uma participação de 20% no consórcio - refere que o campo de Bacalhau "é um reservatório de carbonatos de alta qualidade, contendo óleo leve com contaminantes mínimos", e cujo "primeiro óleo está planeado para 2024".

Situado em duas licenças - BM-S-8 e Norte de Carcará -- e com o plano de desenvolvimento aprovado em março de 2021 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o projeto consistirá em 19 poços submarinos ligados a uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO).

"Este será um dos maiores FPSOs do Brasil, com capacidade de produção de 220 mil barris por dia e dois milhões de barris de armazenamento", salienta a Galp, explicando que "o óleo estabilizado será escoado para navios aliviadores e o gás da fase 1 será reinjetado no reservatório".

Citado no comunicado, o diretor de exploração e produção da Galp refere que "Bacalhau é um projeto `offshore` de classe mundial, com baixo `break even` e baixa emissão de carbono", que "irá contribuir de forma significativa para o crescimento competitivo contínuo da Galp em `Upstream`".

"O investimento é uma prova do compromisso da Galp em continuar a crescer no Brasil e o seu sucesso terá retornos positivos para todos os `stakeholders` [acionistas] da Galp no país e fora dele", afirma Thore Kristiansen.

De acordo com a Galp, a empresa contratada para o FPSO irá operá-lo durante o primeiro ano, planeando, depois, a Equinor operar as instalações "até o final do período de licença".

Segundo salienta, foram feitos "esforços significativos para reduzir as emissões da fase de produção, incluindo a implementação de um sistema de turbina de gás de ciclo combinado para aumentar a eficiência energética da planta", o que "proporciona uma produção de energia elétrica eficiente e um fornecimento de calor flexível".

"Espera-se que a intensidade média de CO2 [dióxido de carbono] ao longo da vida seja inferior a 9 kg [quilogramas] por barril produzido, significativamente inferior à média global de 17 kg por barril", precisa acrescentando que "o trabalho continuará durante a vida útil do campo para reduzir as emissões e aumentar a eficiência energética2.

A Equinor e a ExxonMobil, cada uma com 40%, detêm a maior participação no consórcio que vai desenvolver o projeto de Bacalhau, cabendo os restantes 20% à Petrogal Brasil e participando ainda no projeto a Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), uma empresa governamental que será a gestora dos contratos de partilha de produção.

"O projeto de Bacalhau teve o mérito de superar aspetos técnicos de alta complexidade, sem prejudicar os aspetos económicos e sociais altamente positivos. Bacalhau simboliza o grande benefício que empresas estrangeiras podem também aportar no desenvolvimento do pré-sal e do Brasil", afirma o diretor-presidente da PPSA, Eduardo Gerk, também citado no comunicado.