Galp paga dividendo de 0,27 euros a partir de 25 de agosto

O dividendo serve de "adiantamento dos lucros relativos ao ano fiscal de 2023", lê-se no comunicado enviado pela Galp à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O agente pagador é o banco Santander Totta.

A Galp anunciou em julho um lucro de 508 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, mais 21% do que no mesmo período de 2022.

A empresa sublinhou que a dívida líquida diminuiu 12% em relação ao final do ano passado, já considerando os dividendos pagos aos acionistas, de 209 milhões de euros.

No ano passado, os acionistas da Galp tinham aprovado, em assembleia-geral, o pagamento de um dividendo total de 0,52 euros por ação, sendo que metade, 0,26 euros, foram pagos no final de maio.