Galp revê em alta previsão de produção após melhorias no 2.º trimestre

"As melhorias registadas neste trimestre permitiram rever em alta algumas das projeções operacionais e financeiras para o resto do ano, apesar da desvalorização do dólar", lê-se no comunicado da petrolífera, no dia em que divulgou os resultados do segundo trimestre, período em que o lucro subiu 25% para 373 milhões de euros.

Com esta revisão, é esperado que o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (EBITDA) supere os 2.700 milhões de euros, o que compara com uma previsão anterior de 2.500 milhões de euros, explicando que "uma boa parte desta revisão resulta do início das entregas de cargas de GNL por parte da Venture Global LNG, nos Estados Unidos, que melhora as perspetivas para a atividade de trading nos próximos trimestres".

Já o fluxo de caixa operacional da Galp deverá ultrapassar 1.800 milhões de euros, que compara com a previsão anterior de 1.600 milhões de euros, estima agora a petrolífera portuguesa.

Em termos operacionais, a produção média de petróleo e gás natural do ano deverá situar-se entre 105 e 110 mil barris diários, enquanto a estimativa anterior era de 105 mil barris diários, acrescenta.

A Galp teve um lucro de 565 milhões de euros no primeiro semestre, uma queda de 9% face ao período homólogo, impactado pela concentração de paragens para manutenção do primeiro trimestre, segundo comunicou hoje a petrolífera.

No segundo trimestre do ano, o resultado líquido ajustado da Galp subiu 25% para 373 milhões de euros, "suportado pelo aumento da produção de petróleo e gás natural no Brasil e por um forte desempenho da atividade de trading de produtos nos mercados internacionais", destaca a empresa.