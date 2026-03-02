EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Galp vai reduzir capital após conclusão de programa de recompra de ações de 250 ME

Galp vai reduzir capital após conclusão de programa de recompra de ações de 250 ME

A Galp anunciou hoje que, após a conclusão do programa de recompra de ações no valor de 250 milhões de euros, lançado em 2025, a empresa aprovou uma redução do seu capital social, segundo um comunicado.

Lusa /

VER MAIS

Na nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp disse que "na sequência da conclusão do programa de recompra de ações no valor de 250 milhões de euros, lançado em 2025, com o objetivo de redução de capital", o seu Conselho de Administração "aprovou uma redução do capital social da empresa de 753.495.159 euros para 737.022.898 euros".

Segundo a Galp, "esta redução reflete o cancelamento de 16.472.261 ações próprias, resultando num total de 737.022.898 ações em circulação".

A Galp disse ainda que iniciará, esta terça-feira, uma nova recompra de ações no valor de 250 milhões de euros, "com o objetivo de reduzir o capital social da empresa, seguindo as diretrizes de alocação de capital relacionadas ao exercício fiscal de 2025 e as autorizações em vigor".

A Galp vai propor aos acionistas um aumento de 4% do dividendo, para 64 cêntimos por ação, e um novo programa de recompra de ações, anunciou hoje a petrolífera.

A proposta surge após a empresa ter registado um resultado líquido recorde de 1,15 mil milhões de euros em 2025, impulsionado pela produção de petróleo e gás no Brasil e pela comercialização de gás natural, apesar da descida do petróleo e do dólar e da paragem programada da refinaria de Sines para manutenção.

PUB
PUB