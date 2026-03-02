Galp vai reduzir capital após conclusão de programa de recompra de ações de 250 ME

Na nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp disse que "na sequência da conclusão do programa de recompra de ações no valor de 250 milhões de euros, lançado em 2025, com o objetivo de redução de capital", o seu Conselho de Administração "aprovou uma redução do capital social da empresa de 753.495.159 euros para 737.022.898 euros".

Segundo a Galp, "esta redução reflete o cancelamento de 16.472.261 ações próprias, resultando num total de 737.022.898 ações em circulação".

A Galp disse ainda que iniciará, esta terça-feira, uma nova recompra de ações no valor de 250 milhões de euros, "com o objetivo de reduzir o capital social da empresa, seguindo as diretrizes de alocação de capital relacionadas ao exercício fiscal de 2025 e as autorizações em vigor".

A Galp vai propor aos acionistas um aumento de 4% do dividendo, para 64 cêntimos por ação, e um novo programa de recompra de ações, anunciou hoje a petrolífera.

A proposta surge após a empresa ter registado um resultado líquido recorde de 1,15 mil milhões de euros em 2025, impulsionado pela produção de petróleo e gás no Brasil e pela comercialização de gás natural, apesar da descida do petróleo e do dólar e da paragem programada da refinaria de Sines para manutenção.