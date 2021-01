GameStop. Pequenos investidores lançam o caos em Wall Street

O comportamento acionista do título GameStop, uma rede de lojas de vídeo que tem sido gravemente afetada pela pandemia desde o início do ano está a chamar a atenção a vários operadores e observadores de Wall Street. A empresa dedicada à venda de artigos relacionados com jogos eletrónicos, que cada vez mais tem vindo a competir com as grandes cadeias de comércio digital, deixou o mercado financeiro norte-americano em alvoroço, esta semana.







A pandemia da Covid-19 atingiu dramaticamente várias empresas e setores, incluindo os dos videojogos. A GameStop não foi exceção e, até agora, previa o encerramento de 450 lojas este ano.







Mas apesar da concorrência ser muita, o facto é que a GameStop disparou em bolsa mais de 1800 por cento desde o início de janeiro.





Fundada em 1984, nos Estados Unidos, conta com mais de 6.700 lojas em todo o mundo. O seu valor no mercado na bolsa passou de 1,3 mil milhões de dólares para 22,5 mil milhões de dólares desde o início de 2021 e tudo começou na rede social Reddit.



Qual foi a estratégia?







Depois de a empresa de videojogos ter anunciado, em setembro do ano passado, que planeava fechar centenas de lojas em todo o mundo, dois fundos de investimento (os chamados "hedge funds", em inglês) norte-americanos, a Melvin Capital e a Citron Capital, apostaram na queda das ações da GameStop.







Mas como é que um grupo de utilizadores do Reddit conseguiu fazer frente a dois fundos de investimento que estavam a tentar afundar o preço das ações da GameStop?



A estratégia, elaborada em grupos privados na rede social, foi levada a cabo por um grupo de pequenos investidores amadores que se uniram para fazer subir a cotação de pequenas empresas. Dessa forma, provocaram enormes valorizações de firmas com baixa cotação e ainda conseguiram deixar à beira do colapso alguns fundos de cobertura, que pretendiam lucrar às custas da GameStop.





Com a GameStop a ser alvo de dois fundos, cuja estratégia consistia em apostar na queda do preço das ações da companhia, os utilizadores do Reddit, num grupo chamado "WallStreetBets" (apostas de WallStreet), decidiram punir os "grandes investidores" de Wall Street e iniciaram uma onda de compras massiva e coordenada. Ao comprarem ações da empresa fizeram disparar o preço das ações da GameStop.





O facto é que a intervenção dos pequenos investidores começou a forçar uma subida de preço - que agora vale subidas estratosféricas de 1800 por cento - aumentando as perdas para dos grandes investidores.



O preço das ações da empresa começou a subir à medida que os pequenos investidores conseguiram comprar ações baratas ao usar uma aplicação de transações, a Robinhood, aproveitando o que consideraram uma oportunidade de compra ideal. Os fundos de investimento viram-se, assim, no meio de processo de "short squeeze", uma avalanche de compras de ações que levou ao aumento do preço destas.







o valor de mercado da empresa disparou de 1,3 mil milhões para 22,5 mil milhões de euros.



A horde of retail traders who seem to often congregate on Reddit managed to cause the stock of GameStop to rocket 50% on Friday to $65.01, giving it a market value of $4.5bn.



On January 4, the stock had been worth just $17.25 https://t.co/Vk5K4IcIAw pic.twitter.com/Y5b1bffMfR — Financial Times (@FinancialTimes) January 25, 2021

Desde o final de 2020 até agora,

Só na passada quarta-feira as ações da GameStop valorizaram 135 por cento e, desde o dia 31 de dezembro, já somam ganhos de 1700 por cento. Em apenas alguns dias, as ações da empresa passaram de 43 dólares para 347 dólares. Neste momento, estão a valer 238 dólares, elevando o valor em bolsa da empresa para quase 17 mil milhões de dólares (14 mil milhões de euros).



Como é que funciona?



Assim que o preço das ações começou a aumentar, quem tinha apostado na queda do seu valor viu-se obrigado a comprar ações para devolver a quem as emprestou, contribuindo ainda mais para que o valor de mercado dispare.





Trata-se, portanto, de um tipo de operação que envolve emprestar as ações de uma empresa e vendê-las com a intenção de recomprá-las mais barato quando o preço das ações cair. No entanto, se o preço dos títulos não cair, as perdas podem ser enormes.







Foram mais de 23 mil milhões de ações a agitar Wall Street na quarta-feira, numa espécie de braço de ferro entre pequenos investidores amadores e grandes fundos de investimento e "hedge funds".



A verdade é que os valores atingidos ultrapassam em um quinto o pico atingido no auge da crise financeira de 2008, avança ainda o Financial Times. Além disso, o número de pessoas que anunciaram no Reddit que iriam investir em opções de compra passou para 316 mil na quinta-feira, contra os poucos mais de 60 mil na véspera.





O fundador da Tesla, Elon Musk, foi uma das figuras públicas que ajudou ao mediatismo à volta da situação da GameStop. Ao perceber o que se estava a passar no mercado financeiro, o empreendedor partilhou a página do subreddit na sua conta do Twitter.





"As ações da GameStop na quarta-feira chegaram a valorizar 157 por cento, depois de Elon Musk ter escrito no dia anterior no twiter "Gamestonk!!", vinculado ao fórum 'wallstreetbets' do Reddit", explicou ao Expresso o economista Paulo Rosa.



"A Gamestop tem quase de 70 milhões de ações em circulação em bolsa e negociou ontem mais de 93 milhões de ações, ou seja, mais de 1,3 vezes oo capital da empresa em bolsa mudaram de mãos", acrescentou Paulo Rosa.



Segundo o economista, a "subida de algumas ações desafia o discernimento de Wall Street", uma vez que "muitos investidores compram 'opções de compra' para alavancar as suas posições de alta e outros tantos investidores encerram as suas posições curtas para limitarem as perdas e impulsionando ainda mais a subida dos títulos e o volume de ações transacionadas".







Uma coisa é certa, esta aposta não correu bem para os "hedge funds" de Wall Street, mas foi um sucesso para pequenos investidores que se juntaram para puxar pelo preço das ações da GameStop.