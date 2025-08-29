Garantia pública no crédito à habitação de jovens abrangeu 13,2 mil contratos
A garantia pública na compra da habitação abrangeu 13,2 mil contratos de crédito, até julho, representando 38,7% do total realizado por jovens até aos 35 anos, de acordo com dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).
"Nos primeiros sete meses de 2025, foram celebrados 13,2 mil contratos de crédito à habitação própria e permanente ao abrigo do regime de garantia do Estado, num montante total de 2,5 mil milhões de euros", disse o organismo, numa nota no seu `site`.
Estes contratos, adiantou, representaram 38,7% do número de contratos e 41% do "total do montante contratado, no mesmo período, por jovens até aos 35 anos".
De acordo com o BdP, considerando o total do crédito concedido até julho desde ano pelo sistema financeiro para compra de habitação própria e permanente, "os contratos com garantia pública representaram 21,2% do número de contratos e 24,2% do montante total de crédito concedido".
Quanto ao mês de julho, o BdP contabilizou 2,4 mil contratos de crédito à habitação própria e permanente com garantia do Estado, totalizando 475 milhões de euros.
De acordo com os mesmos dados, "estes contratos representaram 45,6% dos contratos e 46,8% do montante contratado por jovens até aos 35 anos para a mesma finalidade", sendo que relativamente ao mês anterior, "o número de contratos com garantia do Estado aumentou 6,1%, e o montante contratado cresceu 6,5%".
Segundo a instituição, no final do mês passado "estavam utilizados 32,1% (348 milhões de euros) do montante total atribuído pelo Estado", no que diz respeito a garantias no âmbito deste regime.